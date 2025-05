ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮೋಸದಾಟ ಆಡುವ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲು..! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ನೋವು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ.. 

Dog birthday celebration : ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಗುಣದಲಿ ಮೇಲು ಮಾನವನದಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳು.. ಎನ್ನವು ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ನಿಯತ್ತು ಈ ಮಾನವರಿಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಷಃ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ...

ಹೌದು.. ವೃದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು. ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿಸುವಂತಿದೆ. X ಖಾತೆ ಬ್ಯೂಟೆಂಗೆಬೀಡೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಿರು ಕ್ಲಿಪ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

A grandma celebrating the birthday of her dog. The dog didn’t even look at the food, the eyes were all on grandma.. 🥺 pic.twitter.com/J6FDwsUeyE

