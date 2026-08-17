/ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ.. 16 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ನಟನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ

Sayyeshaa Saigal childhood photo: ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ನಟಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕನ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಸಯೀಶಾ ಸೈಗಲ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸಯೀಶಾ ಸೈಗಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಟ ಸುಮಿತ್ ಸೈಗಲ್ ಅವರ ಮಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ನಾಸೀರ್ ಬಾನು 1930 ಮತ್ತು 1950 ರ ನಡುವೆ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದವರು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ನಟಿ ಸೈರಾ ಬಾನು, ನಟಿ ಫರಾ... ಅವರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳು. ದೊಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಯೀಶಾ ಸೈಗಲ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು.
ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೂರ್ಯ ನಟಿಸಿದ 2005 ರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ಗಜಿನಿ'ಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಂತಹ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಸಯೀಶಾ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಎಲ್. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಜಯಂ ರವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ವನಮಗನ್' ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಕಡೈಕುಟ್ಟಿ ಸಿಂಗಂ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆ ಜುಂಗಾ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಅಂದಹಾಗೆ ಸಯೀಶಾ ತನಗಿಂತ 16 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ನಟ ಆರ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ಸಯೀಶಾ, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದರು.