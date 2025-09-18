English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

18ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌.. 47 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್‌! ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

Can you guess the actress in this photo: ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿ ಸೌತ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್‌ ನಟಿ. ಯಾರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 18, 2025, 12:35 PM IST
  • 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
  • 20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು.
  • ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಗಳಿಸಿದರು.

18ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌.. 47 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್‌! ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

Famous Actress: ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಅವರು ಸೌತ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ ನಟಿ. 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. 

ಈ ನಟಿ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು 47 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್‌ . ಮೇಲಿರುವುದು ಅವರ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಫೋಟೋ. ಶಾಲಾ ಯುವ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಲಾತಿಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮಂಜು, 1995 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಸುಂದರ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಲ್ಲಪಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು ಈಕೆಯ ಮುಂದೆ!

ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ (ಭರತನಾಟ್ಯ) ಪಡೆದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಂಜು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 1995 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಂಜು, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆದರು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರು ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 1998 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಗಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು.

ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಮೋಸ ಆಯಿತು. ದಿಲೀಪ್ ಬೇರೊಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದಳು. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಮಂಜು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 47 ವರ್ಷ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್! ಯಾರು ಇವರು ಗೊತ್ತೆ.?

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

