ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ..! ದಿಶಾ ಪಟಾಣಿ ತಂಗಿಯೇ ದಾಳಿಕೋರರ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌..!

Bollywood actress: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 13, 2025, 02:31 PM IST
  • ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಧೇಲಾನಾ ಸಹೋದರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದ ದಿಶಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಖುಷ್ಬೂ ಪಟಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ..! ದಿಶಾ ಪಟಾಣಿ ತಂಗಿಯೇ ದಾಳಿಕೋರರ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌..!

Disha Patani: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರೇಲಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4:30 ಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚೌಪಾಲ್ ಚೌರಾಹಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಧೇಲಾನಾ ಸಹೋದರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ “ಸಂತರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ” ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದ ದಿಶಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಖುಷ್ಬೂ ಪಟಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಖುಷ್ಬೂ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಅನಿರುದ್ಧಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಅವರನ್ನು “ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಈ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹರಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಖುಷ್ಬೂ ವಿರುದ್ಧ ಆನ್‌ಲೈನ್ ದಾಳಿ ತೀವ್ರವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ಟೀಕೆ ಕೇವಲ ಅನಿರುದ್ಧಾಚಾರ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು. ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೂಡ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅನಿರುದ್ಧಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಐದು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು SOG (Special Operations Group) ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ #DishaPatani ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಿಶಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

