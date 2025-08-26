ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಿತ್ರ ಜಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತೊಳೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್‌..! ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ, ದೇಗುಲ ಶುದ್ಧಿ

Jasmin Jaffer Guruvayur temple : ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವಾಯೂರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಪವಿತ್ರ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೊಳವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೃತ್ಯವು ದೇವಾಲಯದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇವಾಲಯವು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ವೀಡಿಯೊಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯೇತರರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಒ.ಬಿ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಯಾರು ಈ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜಾಫರ್ : ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜಾಫರ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 6 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾಫರ್ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.
ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಜಾಸ್ಮಿನ್ : ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಈ ವೀಡಿಯೊ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ..
ದೇಗುಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಚರಣೆ : ಈ ಮಧ್ಯ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ (ಇಂದು) ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ವಂ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.