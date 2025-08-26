English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಿತ್ರ ಜಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತೊಳೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್‌..! ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ, ದೇಗುಲ ಶುದ್ಧಿ

Guruvayur temple : ಕೇರಳದ ಗುರುವಾಯೂರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜಾಫರ್ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೇಗುಲ ಪವಿತ್ರ ಜಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತೊಳೆದ ರೀಲ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ಮಿನ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 26, 2025, 06:28 PM IST
    • ಕೇರಳದ ಗುರುವಾಯೂರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ.
    • ನಿಯಮ ಮೀರಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜಾಫರ್‌.
    • ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ಮಿನ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಿತ್ರ ಜಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತೊಳೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್‌..! ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ, ದೇಗುಲ ಶುದ್ಧಿ

Jasmin Jaffer Guruvayur temple : ತ್ರಿಶೂರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವಾಯೂರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಪವಿತ್ರ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೊಳವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೃತ್ಯವು ದೇವಾಲಯದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇವಾಲಯವು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ವೀಡಿಯೊಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯೇತರರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಒ.ಬಿ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಸ್ಮಿನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆ ನಟಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು..! ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಯಾರು ಈ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜಾಫರ್ : ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜಾಫರ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ 1.6 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 6 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾಫರ್ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. 

ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಜಾಸ್ಮಿನ್ : ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಈ ವೀಡಿಯೊ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ..! ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಅವನೀತ್ ಕೌರ್

ದೇಗುಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಚರಣೆ : ಈ ಮಧ್ಯ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ (ಇಂದು) ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ವಂ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Guruvayur TempleJasmin Jaffer reelGuruvayur temple controversyGuruvayur krishna temple

