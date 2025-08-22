ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಫೇಮಸ್‌ ಜೋಡಿ! ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್..

GV Prakash and Singer Saindhavi: ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಜಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ, ಗಾಯಕಿ ಸೈಂಧವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 2013 ರ "ತಲೈವಾ" ಚಿತ್ರದ 'ಯಾರ್ ಇಂಧಾ ಸಾಲೈ ಓರಂ' ಎಂಬ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಲಾದ ಈ ಗೀತೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವಿ ತಮ್ಮ 11 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಮೇ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸಿ ಪುರುಷ ಗಾಯನವನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ, ಸೈಂಧವಿ ಸ್ತ್ರೀ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಭಾವುಕರಾದರು.
GVPrakash & Saindhavi singing 'Yar Andha saalai Oram' song together at NaMuthukumar Tribute function ♥️🫶pic.twitter.com/a5RuGKH1c2
— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) July 21, 2025
ತಮಿಳು ಉದ್ಯಮದ ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿವಂಗತ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ನಾ ಮುತ್ತುಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುತ್ತುಕುಮಾರ್ ಬರೆದ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವಾಗಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಪರಿಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿತು. ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಸೈಂಧವಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ "ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ." ಎಂದಿದ್ದರು.. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಂಗೀತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮ 'ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್' ಚಿತ್ರದ ಸಹನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೆಲಸದ ಹೊರತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹನಟರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಧನುಷ್ ಅವರ 'ಇಡ್ಲಿ ಕಡೈ', ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ 'ಪರಾಶಕ್ತಿ', ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸೂರ್ಯ ಅವರ 46 ನೇ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರಿ ಅವರ 'ಮಂದಾಡಿ' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಕ್ರೇಜಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅವರು 2013 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು 2020 ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ. ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ 1993 ರಲ್ಲಿ 'ಜಂಟಲ್ಮನ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲ ಗಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಸೈಂಧವಿ 2004 ರಲ್ಲಿ 'ಅನ್ನಿಯನ್ (ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿಟುಡು)' ಚಿತ್ರದ 'ಅಂಡಂಗಕ ಕೊಂಡಕರಿ' ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.