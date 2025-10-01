12 ವರ್ಷಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧ ಅಂತ್ಯ.. ದಿಢೀರ್‌ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಿಸಿ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ!

GV Prakash-Saindhavi Divorce: ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಸೈಂಧವಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30) ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪರಿಚಿತರು. ಅದೇ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಅವರು 2013 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಅವರ ಮಗಳು ಅನ್ವಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು. 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಿದ ನಂತರ, ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ʼಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆʼ.. ಎಂದು ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್-ಸೈಂಧವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚೆನ್ನೈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್-ಸೈಂಧವಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅನ್ವಿನಿ ಅವರನ್ನು ಸೈಂಧವಿ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಂಧವಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ. ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉತ್ತಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಈಗ ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಲೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.