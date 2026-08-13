/ ಹಳ್ಳಿಪವರ್ ರೀಲೋಡೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸಿಟಿ ಹುಡುಗಿಯರು: ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಹಳ್ಳಿಪವರ್ ರೀಲೋಡೆಡ್' (Halli Power Reloaded) ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಶೋದಲ್ಲಿ, ಕಲಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸುತ್ತ ಆಟಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿಟಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನೇ ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು.. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಶೋನ ಎರಡನೇ ದಿನವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸವಾಲಿನ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ... : ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೋಷಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಮ್ಮ 'ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡಬೇಡ' ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ, ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ರಗಡ್ ಆಟ : ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಗಡ್ ರಶ್ಮಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಸಿಟಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ.
ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತವರಿಗೆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಠಿಣ 'ಗಡಿಪಾರು' ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸಗಣಿ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ 'ಹಳ್ಳಿಪವರ್ ರೀಲೋಡೆಡ್' ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.