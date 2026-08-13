/ ಹಳ್ಳಿಪವರ್ ರೀಲೋಡೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸಿಟಿ ಹುಡುಗಿಯರು: ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು!

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'ಹಳ್ಳಿಪವರ್ ರೀಲೋಡೆಡ್'ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸಿಟಿ ಹುಡುಗಿಯರು: ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು!

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಳ್ಳಿಪವರ್ ರೀಲೋಡೆಡ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ' ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಟಿ ಹುಡುಗಿರು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು.. ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 13, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:50 PM IST
'ಹಳ್ಳಿಪವರ್ ರೀಲೋಡೆಡ್'ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸಿಟಿ ಹುಡುಗಿಯರು: ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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