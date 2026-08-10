/ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್‌ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬೆಂಕಿ ಬಿಬಿ ರಗಡ್ ರಚನಾ ಗಡಿಪಾರು!.. ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?

Halli power reloaded: ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಹಳ್ಳಿಪವರ್ ರಿಲೋಡೆಡ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ರಿಲೋಡೆಡ್ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಶೋ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾದ ದಿನವೇ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರೊಮೋವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೋ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಡೀಪಾರಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಬಿಬಿ ಹಜೀರಾ ಹಾಗೂ ರಗಡ್ ರಚನಾ ಅವರಿಗೆ ನಿರೂಪಕ ಅಕೂಲ್ ಬಾಲಕಿ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳು ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಬಿಬಿ ಹಜೀರಾ ಹಾಗೂ ರಗಡ್ ರಚನಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.. ಆಗ ರಚನಾ, ಸರ್ ನಾವಿನ್ನೂ ಆಟನೇ ಶುರುಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ರಚನಾ ಹಾಗೂ ಹಜೀರಾ ಗಂಟುಮೂಟೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಳಕಾದ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ನೋಡಿದ ರಚನಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ
ನಿರೂಪಕ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು, 'ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳು ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಬಿ ಬಿ ಹಜೀರಾ ಹಾಗೂ ರಗಡ್ ರಚನಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಚನಾ, 'ಸರ್ ನಾವಿನ್ನೂ ಆಟವನ್ನೇ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ, 'ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳು ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ರಚನಾ ಹಾಗೂ ಹಜೀರಾ ಗಂಟುಮೂಟೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಳಕಾದ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ನೋಡಿದ ರಚನಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ, 'ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಬೇಕಾ ಅಂತ' ಅತ್ತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಗೆಟ್ಟ ರಚನಾ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಐಷರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯ ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೈಕೆ, ಅಡುಗೆ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೂ ಹಳ್ಳಿಯ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಠಿಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.