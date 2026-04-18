English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
ನನಗೇನು ಬೇಸರವಿಲ್ಲ ಆದರೆ..: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹನ್ಸಿಕಾ

Hansika Motwani divorce : ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಸೊಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಹನ್ಸಿಕಾ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 18, 2026, 11:00 AM IST
Trending Photos

Hansika Motwani news : ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಪ್ಪು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೊಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನಟಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ರೈಲನ್ನು ಹತ್ತಿದಾಗ ಗುರಿ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಳಿಯುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಕ್ಲಿಕ್‌ಬೈಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹನ್ಸಿಕಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹನ್ಸಿಕಾ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಇರುವ ಮಹಿಳೆ, ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.. ಎಂದು ಹನ್ಸಿಕಾ ನೋವಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತವೆ, ಆ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹನ್ಸಿಕಾ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಅವರ ಈ ನೇರ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನಡೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ, ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. 2008 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅಭಿನಯದ ಬಿಂದಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2008 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು

ಮದುವೆಯ ವಿವರಗಳು : ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಸೊಹೇಲ್ ಕಥುರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2022 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುಂದೊಟ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ (Mundota Fort and Palace) ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಸೊಹೇಲ್ ಮತ್ತು ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸೊಹೇಲ್ ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಮುಂದೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹವು ಸಿಂಧಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನೆರವೇರಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಮದುವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು 'ಹನ್ಸಿಕಾಸ್ ಲವ್ ಶಾದಿ ಡ್ರಾಮಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News