ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್‌.. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತವಾಗುವಂತಹ ಕಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್!

Hansika Motwani shares first Instagram post after divorce: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಅವರು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಸೊಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹನ್ಸಿಕಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತವಾಗುವಂತೆ, ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಸೊಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಹನ್ಸಿಕಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶವು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾರ್ಡಿ ಕಲಾ (Chardikala Always) ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಡಿ ಕಲಾ ಎಂಬುದು ಪಂಜಾಬಿ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥ, ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆಶಾವಾದಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಾರ್ಡಿಕಲಾ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು..?
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ವಕೀಲ ಅದ್ನಾನ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣ ಜಗಳಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಸೊಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ಇಬ್ಬರು 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ 2024ರ ಜುಲೈ 2ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹನ್ಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೊಹೈಲ್ ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಸಿಕಾಸ್ ಲವ್ ಶಾದಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 6 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
