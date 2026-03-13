English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್‌.. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತವಾಗುವಂತಹ ಕಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್!

ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್‌.. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತವಾಗುವಂತಹ ಕಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್!

ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸೊಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 13, 2026, 07:06 PM IST
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್‌.. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತವಾಗುವಂತಹ ಕಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್!

Hansika Motwani shares first Instagram post after divorce: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಅವರು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಸೊಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹನ್ಸಿಕಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತವಾಗುವಂತೆ, ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಸೊಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಹನ್ಸಿಕಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶವು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾರ್ಡಿ ಕಲಾ (Chardikala Always) ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಡಿ ಕಲಾ ಎಂಬುದು ಪಂಜಾಬಿ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥ, ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆಶಾವಾದಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಾರ್ಡಿಕಲಾ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು..?

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ವಕೀಲ ಅದ್ನಾನ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣ ಜಗಳಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ನವ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ..!

ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಸೊಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ಇಬ್ಬರು 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ 2024ರ ಜುಲೈ 2ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹನ್ಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೊಹೈಲ್ ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಸಿಕಾಸ್ ಲವ್ ಶಾದಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 6 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: TV ಶೋಗೆ ಆಂಕರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಈಗ 1 ಸಿನಿಮಾಗೆ 20 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ.. ಈ ನಟಿಯ ರೇಂಜ್‌ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್‌!

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

