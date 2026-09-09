ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರವಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತೆರೆಕಂಡ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ (Hanuman Ansh) ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರಂಭಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನೀರಸ ಆರಂಭ
‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ನಟಿ ಸೌಬಿನಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಭಾರೀ ಹೈಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿತ್ತು.
ಇಂತಹ ಆರಂಭ ಕಂಡಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಸಹಜವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಾತೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಲ
ಆದರೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗತೊಡಗಿತು. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಿನಿಮಾದತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಕೆ ಕಾಣತೊಡಗಿತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೊದಲ ದಿನ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
32 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 32 ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭದಾಯಕ ಯಶಸ್ಸು ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿರುವುದು ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆದ್ದರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ!
ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಅಥವಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರವೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ 150 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.