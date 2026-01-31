ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಮಾತು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹನುಮಂತ..! ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರದು..

CJ Roy death updates : ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಿ ಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ನಗು ಮುಖ ತಾವು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರಿಮಂತ ಎಂಬ ಗರ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗೂ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರು ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಐಡಿ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮನನೊಂದು ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 11 ವಿನ್ನರ್ ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ ಅವರಿಗೆ ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಹಾಯವೂ ಒಂದು..
ಸ್ವತಃ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಹನುಮಂತು.. ಸರಿಗಮಪ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನ್ನ ತಂಗಿ ಸೇರಿ "ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರದು.." ಎಂಬ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೇವು. ಜೀವನದ ಕಡುಬಡತನ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಹಾಡು ಅಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿಸಿತ್ತು. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಹನುಮಂತನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. ಹನುಮಂತನ ತಂಗಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಹಣ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ಪದವಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಾ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಆಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. "ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಅಂದು ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಹನುಮಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.