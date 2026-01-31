English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಮಾತು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹನುಮಂತ..! ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರದು..

ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಮಾತು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹನುಮಂತ..! ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರದು..

Hanumantha Lamani on CJ Roy : ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಸರಿಗಮಪ' ಮೂಲಕ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮಾತಾದವರು ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ. ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಹನುಮಂತ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 31, 2026, 04:53 PM IST
    • 'ಸರಿಗಮಪ' ಮೂಲಕ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮಾತಾದವರು ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ.
    • ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಹನುಮಂತ,
    • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
CJ Roy Death
ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಿಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!
camera icon6
ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಿಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ, ಬಂಗಾರವನ್ನ ಬೀಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಲೋಹ?
camera icon12
Copper shortage
ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ, ಬಂಗಾರವನ್ನ ಬೀಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಲೋಹ?
ಚೀನಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ: ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ
camera icon6
Gold rate
ಚೀನಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ: ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ
ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಮಾತು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹನುಮಂತ..! ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರದು..

CJ Roy death updates : ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಿ ಜೆ ರಾಯ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ನಗು ಮುಖ ತಾವು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರಿಮಂತ ಎಂಬ ಗರ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗೂ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರು ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಐಡಿ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮನನೊಂದು ರಾಯ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 11 ವಿನ್ನರ್‌ ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ ಅವರಿಗೆ ರಾಯ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಹಾಯವೂ ಒಂದು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ರಂಭಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸ್ವತಃ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಹನುಮಂತು.. ಸರಿಗಮಪ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನ್ನ ತಂಗಿ ಸೇರಿ "ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರದು.." ಎಂಬ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೇವು. ಜೀವನದ ಕಡುಬಡತನ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಹಾಡು ಅಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿಸಿತ್ತು. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. 

ಹನುಮಂತನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. ಹನುಮಂತನ ತಂಗಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಹಣ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ಪದವಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಾ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಆಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. "ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಅಂದು ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಹನುಮಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

CJ RoyHanumantha LamaniConfident Groupcj roy confident group

Trending News