  • ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯ: 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ!

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯ: 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ!

'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ದೀಪಾವಳಿ ಟ್ರೈಲರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಚಿತ್ರದ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ (Goosebumps-worthy) ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಟ್ರೈಲರ್, ಚಿತ್ರದ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 16, 2025, 10:00 PM IST
    • 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
    • ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ
    • ಇದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯ: 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ!

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹700 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು, ಚಿತ್ರತಂಡವು 'ದೀಪಾವಳಿ ಟ್ರೈಲರ್' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಟ್ರೈಲರ್ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಲೋಕದ ಮಹತ್ವದ ಝಲಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.

'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ದೀಪಾವಳಿ ಟ್ರೈಲರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಚಿತ್ರದ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ (Goosebumps-worthy) ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಟ್ರೈಲರ್, ಚಿತ್ರದ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.

'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ವಿನೇಶ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅವರಂತಹ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ತಂಡವು ಚಿತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯುತ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೂಲವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಮೂಲಕ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಜಾನಪದ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಟ್ರೈಲರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು: https://youtu.be/l4YbJ2NRdTE?si=0-T49PaomZvTEJXq

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

