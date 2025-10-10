English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hardik Pandya Dating: ಇಂಡಿಯನ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ. ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 10, 2025, 12:17 PM IST
  • ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು

Hardik Pandya Dating: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್‌ನಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಅವರ ಹೆಸರು ವಿವಿಧ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಮಾಡೆಲ್‌ ಜಾಸ್ಮಿನ್‌ ವಾಲಿಯಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್‌ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಆಪ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 10 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಪಡೆದಿವೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ನೆಟ್ಟಿಗರು “ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಲುಕ್‌ ಬದಲಾಯಿಸು, ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ” ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು “ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ತಂಪಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

 

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೊದಲು ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್‌ ಜೊತೆ 2020ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಸ್ತ್ಯ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕೇ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಹೆಸರೊಂದರ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನೆಟ್ಟಿಗರು “ಲವರ್‌ಬಾಯ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ!” ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

Hardik pandyaPersonal LifedivorceJasmin WaliaMahika sharma

