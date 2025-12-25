English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹಿಡಿಯೋದು ಹಿಡಿದ ಸರಿಯಾಗಿರೋದೆ ಹಿಡಿದ.! ಪಾಂಡ್ಯ ಗೆಳತಿಯ ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ತಿಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ

Mahieka Sharma net worth : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚೆಲುವೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಲು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗೂಗಲ್‌ನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 25, 2025, 08:35 PM IST
    • ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
    • ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಿಲ್ಲ.
    • ನತಾಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರ ಈಗ ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಡಿಯೋದು ಹಿಡಿದ ಸರಿಯಾಗಿರೋದೆ ಹಿಡಿದ.! ಪಾಂಡ್ಯ ಗೆಳತಿಯ ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ತಿಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ

Hardik Pandya-Mahieka Sharma : ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟದ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತದ್ರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಬಿಯಾದ ಮಾಡೆಲ್ ನತಾಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರ ಈಗ ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು.. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಹಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್, ಈ ಕುರಿತ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.  

ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಜ್ಞೆಯೂ ಹೌದು. ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಮಹಿಕಾ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರ‍್ಯಾಪರ್ ರಾಗ ಅವರ ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ... ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 3.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತು. ಮಹಿಕಾ ತನಿಷ್ಕ್, ಯುನಿಕ್ಲೋ ಮತ್ತು ವಿವೋದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ತಹಿಲಿಯಾನಿ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಕಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 3 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು (ಬಡ್ಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ), ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಡ್ಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಂದ 2.12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್‌ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಕಾ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ 1 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

