/ಹರಿಯಾಣಿ ಗಾಯಕ ಅಂಕಿತ್ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ..! ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅಂಕಿತ್ ಬಾಲಿಯನ್ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 14ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಗುಂಡಿನ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ತಲೆ ಹಾಗೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗುಂಡೇಟು ತಗುಲಿದ್ದ ಗಾಯಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರಾದರೂ, ಅವರು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಸ್ಪಷ್ಟ, ತನಿಖೆ ತೀವ್ರ : ಮೃತ ಗಾಯಕ ಅಂಕಿತ್ ಬಾಲಿಯನ್ ಮುಂಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ವೈಷಮ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಅಂಕಿತ್ ಬಾಲಿಯನ್? : ಹರಿಯಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕವೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂಕಿತ್, 'ಭರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಗೋಲಿ ಮಾರೆಂಗೆ ಮೇರಿ ಜಾನ್' ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,20,000 (420K) ಫಾಲೋವರ್ಗಳಿದ್ದರು.
ಘಟನೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನವಷ್ಟೇ ಅಂಕಿತ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಒಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ.