ಕೊಚ್ಚಿ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಸನೋಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಆತ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ,ಇದು ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮ್ಮನಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕೇ? ಎಂದು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸನೋಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಸನೋಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ 10 ಬಾರಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಈ ಘಟನೆ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ 'ದಿ ಡೈರಿ ಆಫ್ ಮಣಿಪುರ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ವೇಳೆ ಮೋನಾಲಿಸಾ ಪತಿ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಹೊಸದಾಗಿ ನಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Actress Monalisa has accused director Sanoj Mishra of inappropriate behavior on a film set.#ViralVideo pic.twitter.com/kjqsSxtDAD
— Team Rising Falcon (@TheRFTeam) March 25, 2026
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋನಾಲಿಸಾ 'ನಾನು ಫರ್ಮಾನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಹಣವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸನೋಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರದ್ದು 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಪಿಎಫ್ಐ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.