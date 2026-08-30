/ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ, ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು 1,643 ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸಿದ ರಿಯಲ್‌ ಹೀರೋ!

ನೇಪಾಳ : ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಭುವನ್ ತ್ರೀಶೂಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ಬುಧವಾರವೂ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 09:20 ಗಂಟೆಗೆ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ದಾವಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕರಯ ಕರೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. "ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮುಳುಗುತ್ತಿವೆ, ತಕ್ಷಣ ಓಡಿ" ಎಂದು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನದಿಯು ಉಕ್ಕಿ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
1643 ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ದಾವಡಿ ಅವರು ಮೇಲಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಹ ಭರಿತ ನದಿ ಹಳ್ಳಿ, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನುಂಗುತ್ತ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುತಿತ್ತು, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೂ ನುಗ್ಗಬಹುದಿತ್ತು. ಶಾಲೆ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಗ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುವಂತಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ದಾವಡಿ ಅವರು ತಡ ಮಾಡದೇ ಕೂಡಲೇ ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು, ಮಕ್ಕಳನೆಲ್ಲಾ ತರಗತಿಯಿಂದ ಬಿಡುವಂತೆ ಉಳಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇತುವೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಇನ್ನೋಂದು ಬದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಡೆದರು. ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಇನ್ನೋಂದು ಬದಿಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಈಡೀ 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರವಾಹದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಕಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದ ಗುರುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು.
ರಾಜೇಂದ್ರ ದಾವಡಿ ಅವರು 1643 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಾಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 32 ವರ್ಷದ ಸಂತೋಷ್ ಪರಿಯಾರ ಉಪಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಲ್ತನ್ ಲಾಮಾ ಶಾಲೆಯ ಗೆಟ್ ಮುಚ್ಚಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿ ಒಡೆದು ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 750 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪೃಕೃತಿ ವಿಕೃತ ರೂಪ ದರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.