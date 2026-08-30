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ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ, ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು 1,643 ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸಿದ ರಿಯಲ್‌ ಹೀರೋ!

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹಠಾತ್‌ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಜನ ಪ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ 1643 ಮುಗ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಪವಾಡ ಸದೃಶ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ... ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 30, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:39 PM IST
ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ, ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು 1,643 ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸಿದ ರಿಯಲ್‌ ಹೀರೋ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ, ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು 1,643 ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸಿದ ರಿಯಲ್‌ ಹೀರೋ!
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