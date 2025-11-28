Heartbeat Kannada Premiere: JHS ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸರಣಿ “ಹಾರ್ಟ್ಬೀಟ್” ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 28 ನವೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 100 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ಈ ಭವ್ಯ ಸೀಸನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ನಿಜವಾದ ಒತ್ತಡ, ರೋಗಿಗಳ ನೋವು–ನಗು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದುಕನ್ನು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ಈ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಭಾವುಕ ಕತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸರಣಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿದೆ. IMDB ರೇಟಿಂಗ್ 8.6 ಪಡೆಯಿರುವುದು ಶೋನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕತೆಯ ಗಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಥಾನಕಗಳನ್ನಿಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಒಲವು ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಸರಣಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ.
ಶೋ ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಬಾಲು, ಅನುಮೋಲ್, ಚಾರುಕೇಶ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ದೀಪಕ್ ಸುಂದರರಾಜನ್ ಬರೆದು, ದೀಪಕ್ ಸುಂದರರಾಜನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಬೀಝ್ ಮತ್ತು ಚಿದಂಬರಂ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಂದದ ಸಿನೆಮಾಟಿಕ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
“ಹಾರ್ಟ್ಬೀಟ್” ಸರಣಿಯು ಕಲ್ಪಿತ RK ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಗಳು, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ದಿನನಿತ್ಯ ಎದುರಿಸುವ ಒತ್ತಡಗಳು, ಜೀವ–ಮರಣ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೈಜತೆಯಿಂದ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು New Amsterdam ಮತ್ತು Grey’s Anatomy ಯಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಸೀಸನ್ 1 ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ರಿನಾ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ವೈದ್ಯೆಯ ಕಥೆ ಇದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ರಧಿಯ ದೂರವಾದ ಮಗಳೇ ರಿನಾ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗ, ಇಬ್ಬರ ಜೀವನಗಳು ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. RK ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸೇರುವ ರಿನಾ, ತನ್ನ ಸಹ ಇಂಟರ್ನ್ಗಳಾದ ತೇಜು, ನವೀನ್, ರಾಕಿ ಮತ್ತು ಗುಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ–ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಥಾಪಕ RK ಅವರ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್, ರಿನಾಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಥೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, “ಹಾರ್ಟ್ಬೀಟ್” ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ನೈಜ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಮಾನವೀಯ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾವುಕ, ರೋಚಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸರಣಿ 28 ನವೆಂಬರ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.