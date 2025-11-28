English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ “ಹಾರ್ಟ್‌ಬೀಟ್” – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ

ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ “ಹಾರ್ಟ್‌ಬೀಟ್” – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ

Heartbeat Kannada Premiere: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ “ಹಾರ್ಟ್‌ಬೀಟ್”—ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದೇ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 28, 2025, 12:14 PM IST
  • “ಹಾರ್ಟ್‌ಬೀಟ್” ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ನೈಜ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಮಾನವೀಯ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ
  • “ಹಾರ್ಟ್‌ಬೀಟ್” ಸರಣಿಯು ಕಲ್ಪಿತ RK ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.

Trending Photos

IPLಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ.. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.!
camera icon5
IPLಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ.. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.!
ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಳರಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
camera icon5
Aditya Rajayoga
ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಳರಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಆಗುವುದು ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ, ನನಸಾಗುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು
camera icon5
Shukra Sanchara
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಆಗುವುದು ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ, ನನಸಾಗುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು
ಹಾವಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಈ ಸಸ್ಯ! ಮನೆಯ ಮುಂದಿದ್ದರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಸರ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ..
camera icon6
snake repellent plant
ಹಾವಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಈ ಸಸ್ಯ! ಮನೆಯ ಮುಂದಿದ್ದರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಸರ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ..
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ “ಹಾರ್ಟ್‌ಬೀಟ್” – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ

Heartbeat Kannada Premiere: JHS ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸರಣಿ “ಹಾರ್ಟ್‌ಬೀಟ್” ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 28 ನವೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 100 ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳ ಈ ಭವ್ಯ ಸೀಸನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ನಿಜವಾದ ಒತ್ತಡ, ರೋಗಿಗಳ ನೋವು–ನಗು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದುಕನ್ನು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ಈ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಭಾವುಕ ಕತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಸರಣಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿದೆ. IMDB ರೇಟಿಂಗ್ 8.6 ಪಡೆಯಿರುವುದು ಶೋನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕತೆಯ ಗಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಥಾನಕಗಳನ್ನಿಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಒಲವು ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಸರಣಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಈ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್‌ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಮದುವೆ! ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸಂಬಂಧ..

ಶೋ ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಬಾಲು, ಅನುಮೋಲ್, ಚಾರುಕೇಶ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ದೀಪಕ್ ಸುಂದರರಾಜನ್ ಬರೆದು, ದೀಪಕ್ ಸುಂದರರಾಜನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಬೀಝ್ ಮತ್ತು ಚಿದಂಬರಂ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಂದದ ಸಿನೆಮಾಟಿಕ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

“ಹಾರ್ಟ್‌ಬೀಟ್” ಸರಣಿಯು ಕಲ್ಪಿತ RK ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ನ್‌ಗಳು, ರೆಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ದಿನನಿತ್ಯ ಎದುರಿಸುವ ಒತ್ತಡಗಳು, ಜೀವ–ಮರಣ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೈಜತೆಯಿಂದ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು New Amsterdam ಮತ್ತು Grey’s Anatomy ಯಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.

ಸೀಸನ್ 1 ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ರಿನಾ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ವೈದ್ಯೆಯ ಕಥೆ ಇದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ರಧಿಯ ದೂರವಾದ ಮಗಳೇ ರಿನಾ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗ, ಇಬ್ಬರ ಜೀವನಗಳು ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. RK ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌ನ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸೇರುವ ರಿನಾ, ತನ್ನ ಸಹ ಇಂಟರ್ನ್‌ಗಳಾದ ತೇಜು, ನವೀನ್, ರಾಕಿ ಮತ್ತು ಗುಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ–ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮಿತಾಬ್‌ ಜೊತೆ ಆಕೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆʼ.. ಸಿನಿಮಾ ಸೀನ್‌ನ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ!

ಈ ನಡುವೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಥಾಪಕ RK ಅವರ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್, ರಿನಾಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಥೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, “ಹಾರ್ಟ್‌ಬೀಟ್” ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ನೈಜ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಮಾನವೀಯ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾವುಕ, ರೋಚಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸರಣಿ 28 ನವೆಂಬರ್‌ರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
 

Heartbeat KannadaJio Hotstar seriesmedical drama KannadaRina doctor storyRK Hospital

Trending News