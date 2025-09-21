English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಪಾರ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜವಾರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Hebbuli Cut OTT Release

: ಜುಲೈ 4ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೊಳಗಾದ 'ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭೀಮರಾವ್ ಪಿ. ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರ, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಕ್ಕು ನಗಿಸುತ್ತಲೇ ಕರಾಳ ಜಗತ್ತಿನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ Sun NXT ಮತ್ತು Amazon Prime ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹೆಬ್ಬುಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ 'ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕಟ್' ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ವಿನ್ಯಾನ್ (ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಾರ) ಆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ, ಕೆಳಸ್ಥರದ ಕ್ಷೌರಿಕನಿಂದ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೂರಿರುವ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಆಸೆ ಈಡೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎನ್ನುವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Mahavatar Narsimha OTT: ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫಿಸ್‌ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದ 'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' OTT ಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಪಾರ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜವಾರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಸ್ಥರದವರಿಂದ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಷೇಧವಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ. Sun NXT ಮತ್ತು Amazon Prime ನಲ್ಲಿ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಡಮಾಡದೇ ಇಂದೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು OTT ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿವಿಶ್ವವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಈ ದಿನದಂದು ರಿಲೀಸ್‌

