ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬಿಚಿಟ್ಟ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ

hema malini haunted house: 1980ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಬಳಿಕವೂ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಒಮ್ಮೆ ದೆವ್ವಗಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಅನುಭವವನ್ನು ಈಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆ ‘ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ: ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್! ಸುಂದರಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ
ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಗೆ ಹಸಿರು ತುಂಬಿದ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಫ್ಲಾಟ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ತಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನ ವಾಲ್ಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಎದುರು ಇರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ವೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ಮರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಮನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಲೆಯ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಭಾರತದ ಟಾಪ್- 5 ಮಹಿಳೆಯರು.. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ?
ಆ ನಂತರ ಬಂಗಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ತನ್ನ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ನಿದ್ರೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಯದಿಂದ ತಾಯಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, “ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆ ಭಾವನೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.