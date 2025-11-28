ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಈ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್‌ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಮದುವೆ! ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸಂಬಂಧ..

Jeetendra Hemamalini marriage: ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹೇಮಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾದರೇ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಆಗ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದವು. ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೀತೇಂದ್ರರಂತಹ ಉನ್ನತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜೀತೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ವಿವಾಹ (ಹೇಮಮಾಲಿನಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮದುವೆ) ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿತ್ತು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಜೀತೇಂದ್ರನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಟಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ. ಬಳಿಕ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಜೀತೇಂದ್ರರ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು..
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯ ಪೋಷಕರು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಜೀತೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೋಡಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಜೀತೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡದೆ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು 1980 ರಲ್ಲಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು.
