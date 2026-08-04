/ಆಂಕರ್‌ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅನಸೂಯ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ.. ನಿವಾಸದ ಹೆಸರೇನು?

Anasuya Bharadwaj new house: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅನಸೂಯಾ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮನೆಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅನಸೂಯಾ ಅವರು ಉಳಿತಾಯದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಅನಸೂಯ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಹೊಸ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅನಸೂಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಬೆಡ್ ರೂಮ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಒಳಾಂಗಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಂಕರ್ ಅನಸೂಯ ಅವರ ಮನೆಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನಸೂಯಾ ಐಷಾರಾಮಿತನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಒಂದು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಸೂಯಾ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅನಸೂಯಾ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನೆಟಿಜನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಸೂಯಾ ತನ್ನ ಹಾಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನರು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಕೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನಸೂಯಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪುಷ್ಪ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅನಸೂಯಾ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪೆಡಕಾಪು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಸಿಂಬಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು.