/ಒಂದೇ ದಿನ 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಆರಂಭ.. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ!

Bigg Boss 2026 Management has planned on grand scale: ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಂಚಲನ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿಗಳ ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗಳು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸೀಸನ್ ಆದರೆ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸೀಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಸೀಸನ್, ಹಿಂದಿ 20ನೇ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸೀಸನ್ ರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದವರೆಗೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉಳಿದವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್- ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೆಗಾ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ನಾಲ್ವರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ತೆಲುಗು ನಿರೂಪಕ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ತಮಿಳು ನಿರೂಪಕ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ನಿರೂಪಕ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ 'ಫುಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಅಪ್' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರವು ಅವರ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರೂ ನಂತರ ಅವರು ಆಹಾರವನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಮೋ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ಇತರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಲೀನದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್, ಈ ಬಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಟಿವಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಣೆದಿದೆ. ಐದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇವರೇ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು?
ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ 10ನೇ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟಿವಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಾರೆಯರೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟರಾದ ದೇಬ್ಜಾನಿ, ಮುಖೇಶ್ ಗೌಡ, ಚೈತ್ರ ರಾಯ್, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್, ನರೇಶ್, ನಿರೂಪಕಿ ವರ್ಷಿಣಿ, ನಟ ಕೃಷ್ಣಾಡು (ವಿನಯಕುಡು ಖ್ಯಾತಿ), ಆಧಾನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಸುಧೀರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಆದಿತ್ ಈಶ್ವರನ್, ಟೆಂಪರ್ ವಂಶಿ ಸೇರಿ ಇತರರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.