ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ - ಪ್ರೀತಿಯ ನಟಿ ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೆಟ್ಪಾರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಾವುಕರಾದರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ 2017 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಈ ತಾರಾ ದಂಪತಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಸಿಮಿ ಗರೇವಾಲ್ ಅವರ ಚಾಟ್ ಶೋನಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ,"ಮದುವೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಇಂದಿನ ಜೀವನವು ಆ ಹಳೆಯ ಬಯಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ 2022 ರಲ್ಲಿ 'ಚಕ್ದಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಆವೃತ್ತಿಯು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಶ್ಚಿತದಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೂಲಗಳು ಇದು ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನುಷ್ಕಾ ಜೂಲನ್ ಆಗಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕೃತ ಸುದ್ದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ, ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಲೈಟ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ-ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ.