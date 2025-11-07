ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಾಯಕಿ.. ಆ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕರಿಯರ್‌ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ !

ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ.. ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವವರು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗಬಹುದು.. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೆರಿಯರ್ ಹಾಳಾಗಲು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದಳು. ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಇಲಗಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ...
1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಕಾಜೋಲ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್ ಪಡೆದ ನಾಯಕಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ ಕ್ರೇಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು.
1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ 1991ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 1995 ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ರಂಗೀಲಾ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಪಡೆದರು. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 7 ವರ್ಷದ ಲವ್ ಫೇಲ್.. ತನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ, ಪತಿಗಿಂತ 6 ಪಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್!
ಇಂಡಿಯನ್, ಜುದಾಯಿ, ಸತ್ಯ, ಜಂಗಲ್, ಮಸ್ತ್ ಮುಂತಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ ನಟಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ವೃತ್ತಿಬದುಕನ್ನೇ ನಾಶಪಡಿಸಿತು. 2000 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಪಿಂಜಾರ್, ಭೂತ್, ಏಕ್ ಹಸೀನಾ ತಿ ಮುಂತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಊರ್ಮಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಕೆಯ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
2007 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಜ್ ರೀಮೇಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಮೇಶ್ ರೇಶಮಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಅದು ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ನಿಂದ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ಮೊದಲಿದ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಊರ್ಮಿಳಾ, ಆ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಬದಲು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಊರ್ಮಿಳಾ ಕ್ರಮೇಣ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು.
ಅಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮಿರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಗೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಫರಾ ಖಾನ್!