ವಯಸ್ಸು 52 ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ...

Actresses who are not married: ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರು ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗದ ನಾಯಕಿಯರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಟಿ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಶೋಭನಾ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 55 ವರ್ಷ. ಅವರು ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಶೋಭನಾ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಸಿತಾರಾ 52 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗ ಸಿಗದ ನೋವಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿ ತೇಜ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ನಾಯಕಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಕೂಡ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ 47 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ತ್ರಿಷಾ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ 42 ವರ್ಷ. ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಹುಬಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 43 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ನಗ್ಮಾ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ 50 ವರ್ಷ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
