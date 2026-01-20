High Court dismisses Pavithra Gowda appeal for home food | ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಮನೆಯೂಟಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್! ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ
ಬೆಂಗಳೂರು : ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪವಿತ್ರಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯೂಟ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನೆಯೂಟ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ರು.ಇವತ್ತು ನ್ಯಾ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದೇ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಸ್ ಪಿಪಿ ಜಗದೀಶ್ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲು ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.ಹೀಗಾಗಿ 57ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಜಿಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ರಾಸಲೀಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ
ಇತ್ತ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಸ್ ಪಿಪಿ ಕೆಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇತ್ತ ವಾದ ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ನ್ಯಾ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರಗೌಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ್ ಗೆ ಮನೆಯೂಟ ಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದ ಅಂಶಗಳು
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೇ ಜೈಲಿನ ಉಳಿದ ಕೈದಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯೂಟ ಕೊಟ್ಟರೇ ಭದ್ರತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ
ಆರೋಪಿಗಳು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು
ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯೂಟಕ್ಕೆ ಜೈಲು ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ.
ಜೈಲು ಊಟಕ್ಕೆ FSSAI ನಿಂದ 4 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್..!
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 4700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ..?
ಮನೆಯೂಟ ಪಡೆಯೋಕೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಫ್ಲಾನ್
ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಗೌಡಗೆ ಮನೆಯೂಟಧ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು.
ಸದ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಶಾಕ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಫೆ.3 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪವಿತ್ರಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೆ ನೊಟೀಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದರೆ ಫೆ. 3 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಅಂದು ಏನ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.