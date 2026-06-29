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ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ಪತ್ತೆ.. ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ

Three star heroines  prostitution : ನಿನ್ನೆ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮೂವರು ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ  ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 29, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:54 AM IST
ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ಪತ್ತೆ.. ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ
Image Credit: ಸಾಂಧರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರSource: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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