highest paid anchors in Kannada: ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವವರು ಆಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಈ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿಯ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಕೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವವ ಒಬ್ಬ ನಿರೂಪಕ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ: ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ 75 ಸಾವಿರ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ವೇತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ: ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟಿ ಕಂ ಆಂಕರ್ ಶ್ವೇತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಎಪಿಸೋಡ್ವೊಂದಕ್ಕೆ 75 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ: ಸದ್ಯ ಅನುಶ್ರೀ ರೀತಿಯೇ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಿರೂಪಕರಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್: ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
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ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣದ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್, ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್, ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಮಜಾ ವಿತ್ ಸೃಜಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಆ ಬಳಿಕ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ವೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಶ್ರೀ: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಿರೂಪಕಿ. ಈಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಎಪಿಸೋಡ್ವೊಂದಕ್ಕೆ 2.5 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ
ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ: ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡ್ಗೀರ್ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್, ಪ್ಯಾಟೆ ಮಂದಿ ಕಾಡಿಗ್ ಬಂದ್ರು, ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಪ್ಯಾಟೆಗ್ ಬಂದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಕುಲ್, ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ನಟನಾಗಿ, ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಿರೂಪಕನಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.