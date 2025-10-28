Sridevi: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಾಲನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಕುಮಾರಿ ನಾಜ್. ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ನಾಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ನಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಗು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯೋ, ಅವರ ತೆರೆಮರೆಯ ಜೀವನವೂ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಅವರು ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ನಾಜ್ ಆಗಸ್ಟ್ 20, 1944 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1950 ರ ಅಚ್ಚಾ ಜಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ದೇವದಾಸ್, ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ, ಕಾಗಜ್ ಕೆ ಫೂಲ್ ಮತ್ತು ಮುಸಾಫಿರ್ ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಿಮ್ಮತ್ವಾಲಾ, ತೋಫಾ ಮತ್ತು ಮಾವಾಲಿಯಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಯಿತು. 1963 ರಲ್ಲಿ, ನಾಜ್ ನಟ ಸುಬ್ಬಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅನುರಾಧಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಅವರು 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 1995 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.