ಪ್ರಭಾಸ್, ವಿಜಯ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ..! ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ಏಕೈಕ ನಟ ಇವರೆ ನೋಡಿ

Rajinikanth remuneration : ಪ್ರಭಾಸ್ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 150 ಕೋಟಿಯಿಂದ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಂತರ ಈ ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ..
ಹೌದು.. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಂತರ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. "ಪುಷ್ಪ 2" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬನ್ನಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಅಟ್ಲೀ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಕ್'ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು 150 ರಿಂದ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, "ಜೈಲರ್" ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಲೈವಾಗೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.