"ಆಕೆಗೆ ಅವಳೇ ಸುಂದರಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ".. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ವಿರುದ್ದ ಗುಡುಗಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌

Aishwarya Rai Salman Khan: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ. ಇಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೋಪಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಈ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ ಹಿಮಾನಿ ಶಿವಪುರಿ. ಹಿಮಾನಿ ಶಿವಪುರಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾನಿ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು 'ಆ ಅಬ್ ಲೌತ್ ಚಲೇನ್' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ 'ಹಮಾರಾ ದಿಲ್ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ' ಮತ್ತು 'ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಿಮಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಉಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “ಸಲ್ಮಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ವರೆಗೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದರು."
ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹಿಮಾನಿ ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ರೋಹನ್ ಸಿಪ್ಪಿ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ನನಗೆ, 'ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಅವಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಭಾವುಕಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸುಂದರ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ. ವಹೀದಾ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ.' ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು, ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನು ಅವನಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. " ಎಂದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹಿಮಾನಿ, "ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿಮಾನಿ ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
