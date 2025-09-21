English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.! ಬ್ರೇಕಪ್‌ಗೆ ಇದಾ ಕಾರಣ.? 

Actress affairs : ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಬ್ರೇಕ್‌ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಟಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು..? ಯಾರು ಆ ನಟಿ..? ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 21, 2025, 09:24 PM IST
    • ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
    • ಈ ಜೋಡಿಯ ಬ್ರೇಕ್‌ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಟಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
    • 'ಹಮಾರಾ ದಿಲ್ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ' ಮತ್ತು 'ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
ITR
ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
camera icon7
Shani Gochara effect
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
camera icon5
Agriculture loan
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
camera icon7
Neem
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
ಆ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.! ಬ್ರೇಕಪ್‌ಗೆ ಇದಾ ಕಾರಣ.? 

Aishwarya Rai Salman Khan : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ. ಇಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನಟಿ ಹಿಮಾನಿ ಶಿವಪುರಿ. ಹಿಮಾನಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು 'ಆ ಅಬ್ ಲೌತ್ ಚಲೇನ್' ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ 'ಹಮಾರಾ ದಿಲ್ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ' ಮತ್ತು 'ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾನು ಬಿಕಿನಿ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೋತಿನಿ.. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ರೆ..! ಇದೆಂಥಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಕನ್ನಡದ ನಟಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿಮಾನಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ  ಒಂದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹಿಮಾನಿ ಹೇಳಿದರು. 

"ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ರೋಹನ್ ಸಿಪ್ಪಿ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಯಿತು?  ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು..? ತುಂಬಾ ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಬೈದರು.. ಆಗ ಐಶು ಭಾವುಕರಾದರು ಅಂತ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.." ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹಿಮಾನಿ, "ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿಮಾನಿ ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು, ಅವರನ್ನು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Aishwarya RaiSalman KhanHimani Shivpurisalman khan loveSalman Khan aishwarya rai love

Trending News