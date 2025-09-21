Aishwarya Rai Salman Khan : ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ. ಇಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಹಿಮಾನಿ ಶಿವಪುರಿ. ಹಿಮಾನಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು 'ಆ ಅಬ್ ಲೌತ್ ಚಲೇನ್' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ 'ಹಮಾರಾ ದಿಲ್ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ' ಮತ್ತು 'ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿಮಾನಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹಿಮಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ರೋಹನ್ ಸಿಪ್ಪಿ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು..? ತುಂಬಾ ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಬೈದರು.. ಆಗ ಐಶು ಭಾವುಕರಾದರು ಅಂತ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹಿಮಾನಿ, "ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿಮಾನಿ ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು, ಅವರನ್ನು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.