Bigg Boss Start Date: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಫೆವರೀಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ (Reality Show) ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ (Bigg Boss) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುವ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ (Hindi Bigg Boss) ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರೋಮೋಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20 ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20 ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20?
ಹೌದು, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ, ಹಿಂದಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20ಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು "ವೆರೈಟಿ ಇಂಡಿಯಾ" ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿರೂಪಕ ಯಾರು?
ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಾಯ್ ಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 19 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಇದೀಗ 20ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಹೊಸ ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20 ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ?
ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರೋಮೋ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಆಡಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ, ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋವನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (Kichcha Sudeep) ಅವರೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ಗಳವರೆಗೆ ತಾನೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.
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