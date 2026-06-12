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Bigg Boss: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌

Bigg Boss: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ, ಹಿಂದಿಯ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 20ಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21ರಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 12, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:49 PM IST
Bigg Boss: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌

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Prajwal B

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Bigg Boss: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌
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