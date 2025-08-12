jannat zubair rahmani: ಈ ಸುಂದರಿ ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ನಟಿ. ಕೇವಲ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಚಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸುಂದರಿ. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು..
ಆಕೆ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಜನ್ನತ್ ಜುಬೇರ್. ಕೇವಲ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸುಂದರಿ ನಿರ್ವಿವಾದದ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಶಾರುಖ್ ಕ್ರೇಜ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 46 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ... ಜನ್ನತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 49.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನ್ನತ್ ಕೂಡ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಜನ್ನತ್ ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2001 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರಿ ಈಗ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2008 ರಲ್ಲಿ NDTV ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಚಾಂದ್ ಕೆ ಪರ್ ಚಲೋ' ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು 'ದಿಲ್ ಮಿಲ್ ಗೇ', 'ಕಾಶಿ: ಅಬ್ ನಾ ರಹೇ ತೇರಾ ಕಗ್ಗ ಕೋರಾ', 'ಫುಲ್ವಾ', 'ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್', 'ತು ಆಶಿಕಿ', ಮತ್ತು 'ಫಿಯರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ನಂತಹ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜನ್ನತ್ 'ಹಿಚ್ಕಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನ್ನತ್ ಅನೇಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ 12' ಮತ್ತು 'ಲಾಫ್ಟರ್ ಚೆಫ್' ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ನತ್ ಅವರು 'ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ' ಟಿವಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ನವ್ವು ಚೆಫ್' ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಸುಂದರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 1.5 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ..
ಇನ್ನು ಜನ್ನತ್ ಜುಬೇರ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಜನ್ನತ್ ಜುಬೈರ್ ರಹಮಾನಿ. ಈ ಸುಂದರಿ 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ನತ್ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ್ನತ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ರೂ. 250 ಕೋಟಿ.