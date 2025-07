63ರ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನೊಂದಿಗೆ 37 ವರ್ಷದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌! ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌

Tom Cruise and ana de armas: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಪ್‌ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಈಗ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನಾ ಡಿ ಅರ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ಮಿಷನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್: ದಿ ಫೈನಲ್ ರೆಕನಿಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೋರಾಟದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮತ್ತು ಅನಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

I post these pictures coz it's the most recent appearance of Tom Cruise.

If it's a romance or just a PR stunt I don't care, I'm here to support Tom as actor, I leave gossip to the tabloids.

No judging, no hate.

📷: #TomCruise and #AnaDeArmas in Vermont, USA. pic.twitter.com/v2mcL19MZL

— Maverick ✈︎ 🇺🇸 (@BigCityKnight) July 29, 2025