ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಇದೀಗ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ‘ಅನಕೊಂಡ’ (Anaconda) ವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿತರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ:
1997ರ ಐಕಾನಿಕ್ ಚಿತ್ರದ 'ಮೆಟಾ-ರಿಬೂಟ್' ಆಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ‘ಅನಕೊಂಡ’ ಚಿತ್ರವು ಆಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಾಮ್ ಗೋರ್ಮಿಕನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕೆವಿನ್ ಎಟ್ಟನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Prepare for the deadliest hunt in the jungle.
Experience #AnacondaMovie on December 25 in theatres. #Anaconda #AnacondaFromDec25 pic.twitter.com/VWzZy5jKQE
— Hombale Films (@hombalefilms) December 8, 2025
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಇದೆ:
* ಪಾಲ್ ರಡ್
* ಜಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್
* ಸ್ಟೀವ್ ಝಾನ್
* ಥಾಂಡಿವೆ ನ್ಯೂಟನ್
* ಡ್ಯಾನಿಯೆಲಾ ಮೆಲ್ಚಿಯರ್
* ಸೆಲ್ಟನ್ ಮೆಲ್ಲೋ
‘ಅನಕೊಂಡ’ ಚಿತ್ರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2025 ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ.ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ:
ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.