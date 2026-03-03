English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • 8 ತಿಂಗಳು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇ, ನನಗೆ 2ನೇ ಲೈಫ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು.. ಮಾತಾಡುತ್ತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಭಾವುಕ!

8 ತಿಂಗಳು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇ, ನನಗೆ 2ನೇ ಲೈಫ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು.. ಮಾತಾಡುತ್ತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಭಾವುಕ!

ಲೈಫ್‌ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 3, 2026, 07:29 PM IST
  • ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್
  • ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಟಿ ಭಾವುಕರಾದರು
  • ಅದೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

Trending Photos

ಈ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟನಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್!.. ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಹೀರೊ
camera icon10
rashmika mandanna
ಈ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟನಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್!.. ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಹೀರೊ
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಂಡರೆ ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...
camera icon6
lunar eclipse
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಂಡರೆ ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ, ಬಡ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Kendra Trikona Rajyoga
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ, ಬಡ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ಸಿಗಲಿದೆ
ಗುರು-ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
camera icon6
Jupiter-Sun Conjunction
ಗುರು-ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
8 ತಿಂಗಳು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇ, ನನಗೆ 2ನೇ ಲೈಫ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು.. ಮಾತಾಡುತ್ತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಭಾವುಕ!

Sneha started a second life after an accident: ಮುಗ್ಧತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ತನ್ನ ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಆಗಿ ಫೀಕ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ಅದೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಸ್ನೇಹಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಕ್ಕು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದರು.        ‌

Add Zee News as a Preferred Source

ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿ ರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಾ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಫುಲ್‌ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿ,‌ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಇರುವಾಗಲೇ ಭಯಾನಕವಾದ ಅಪಘಾತವಾಯಿತು. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮ್ಟಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೈ, ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 8 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು. 

ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇ. ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರು ಪಳನಿಯಪ್ಪನ್‌ ಅವರು. ಪಾರ್ಥಿಬನ್‌ ಕಣವ್‌ ಮೂವಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಬದುಕು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರು ಪಳನಿಯಪ್ಪನ್‌ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.             

ಸ್ನೇಹ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಾ ತಮ್ಮ ನಗು, ಸೌಂದರ್ಯ, ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೂರು ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಮೈನಾ ನೀಕು ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ರಾಧಗೋಪಾಲಂ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಶ್ರೀರಾಮದಾಸು, ಮಧುಮಾಸಂನಂತಹ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: National Anthem: ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡದೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು.. ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆವೆಯೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ..!

ರಾಧಗೋಪಾಲಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆಗಾಗಿ ನಂದಿ ವಿಶೇಷ ಜ್ಯೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್‌ ಆಗಿರುವ ಸ್ನೇಹಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮನ್‌, ಸನ್‌ ಆಫ್‌ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ, ವಲೈಕ್ಕರನ್‌, ವಿನಯ ವಿಧೇಯ ರಾಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ತಾವು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ನೇಹಾ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಿರೋ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಏನು ಇಲ್ಲ.. ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Actress Snehasneha accidentsneha health issuetelugu actress sneha interviewparthiban kanavu

Trending News