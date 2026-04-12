Asha Bhosle : ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್‌ ತಂಗಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Asha Bhosle life history : ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಜೀವನವು ಕೇವಲ ಸುಂದರ ರಾಗಗಳ ಸಂಕಲನವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ, ಆಶಾ ಅವರ ಬದುಕು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 12, 2026, 04:37 PM IST
Asha Bhosle background : ತಂದೆ ದೀನನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ, ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಕ್ಕ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ ಆಶಾ, ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು.

ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವದು. ಆಗ ಲತಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ (ಸೆಕ್ರೆಟರಿ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಗಣಪತ್‌ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಭೇಟಿ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಗಣಪತ್‌ರಾವ್ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಆದರೂ, ಮನಸೋತಿದ್ದ ಆಶಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದೆ, ತಮ್ಮ ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗಣಪತ್‌ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು.

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಆಶಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿ 'ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ' ಎಂದಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದ ಸುಖದ ಸಂಸಾರದ ಕನಸು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಗಣಪತ್‌ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ದೂರವಾದರು.

ಗಂಡನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರೂ ಆಶಾ ಅವರು 'ಭೋಸ್ಲೆ' ಎಂಬ ಉಪನಾಮವನ್ನು (Surname) ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 'ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೇವಲ ಹೆಸರಾಗಿರದೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗುರುತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

