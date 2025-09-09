500 ಎಕರೆಗಳ ಒಡೆಯ ಇಂದು ಬೀದಿಗೆ! ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪಾಡು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

Sathyan Sivakumar: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟ-ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಸಹ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಈಗ ಹಾಸ್ಯನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಸತ್ಯನ್. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾನ್ಬನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯವು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸತ್ಯನ್ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸತ್ಯನ್ ಬಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಸತ್ಯನ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶಿವಕುಮಾರ್. ಅವರಿಗೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಬಳಿ 500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಸೇರಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಸಹೋದರ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ಯನ್ ಅವರ ಮುತ್ತಜ್ಜ. ಸತ್ಯನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ. ಆಗ ಅವರಿಗಿದ್ದ 500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, ಬಂಗಲೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರೂ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯನ್ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಾಗಾರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿದರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ಸತ್ಯನ್ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ 2000 ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಇಳಯವನ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದು ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಸತ್ಯನ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸತ್ಯನ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಬಳಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಮಾರಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸತ್ಯನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿದ ನಂತರ, ಸತ್ಯನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸತ್ಯನ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದದ ಕಾರಣ ಹಾಸ್ಯನಟರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸತ್ಯನ್ ತಮಿಳಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ನಾನ್ಬನ್, ತುಪ್ಪಕ್ಕಿ, 24, ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.