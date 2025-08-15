English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಕಣ್ಣೀರು, ಬೇಸರದಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ದರ್ಶನ್.!

Darshan and Pavithra Gowda in Parappana agrahara : ನಿನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನೀಡಿದ ಶಾಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾ ಇತರರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 15, 2025, 09:53 PM IST
  • ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌
  • ಸುಪ್ರೀಂ ನೀಡಿದ ಶಾಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ದರ್ಶನ್
  • ಪವಿತ್ರಾ ಇತರ ಐವರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಕಣ್ಣೀರು, ಬೇಸರದಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ದರ್ಶನ್.!

ಬೆಂಗಳೂರು: 79ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನೀಡಿದ ಶಾಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾ ಇತರ ಐವರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ದಿನ ದರ್ಶನ್ , ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ...

ನಿನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನೀಡಿದ ಶಾಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲೂಟ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲೇ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ದರ್ಶನ್ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರ ನಡುವೆಯು ಬೇಸರದ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ತಡರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದ ದರ್ಶನ್‌ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನ ಮೇನುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಾಡು ಸೇವಿಸಿದ್ದು, ಬೇಸರದಲ್ಲಿಯೇ ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌..! 1 ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ, 6 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಧ್ವಂಸ

ಇದರ ನಡುವೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ UTP ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 7313- ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ , 7314 - ದರ್ಶನ್, 7315 - ನಾಗರಾಜ್, 7316- ಲಕ್ಷಣ್ , 7317- ಪ್ರದೂಷ್ ಗೆ ನಂಬರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆ ತರುವುದು ತಡವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಅನುಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ನನ್ನು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಜೈಲಿನ ದರ್ಶನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೈಲಿನ ಮೇನು ಪ್ರಕಾರ ಮುದ್ದೆ, ಚಪಾತಿ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಭೇಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಚರರಿದ್ರು ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಜೊತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಜ್ಯೋತಿ : ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯೇ ರೋಚಕ

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

DarshanPavithra GowdaParappana Agrahara

