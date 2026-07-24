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Karavali Cinema Review: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಮರ್ಶೆ

Karavali Movie: ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಶೋ ಮೂಲಕ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 24 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 24, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:00 AM IST
Karavali Cinema Review: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಮರ್ಶೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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