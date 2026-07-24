/Karavali Cinema Review: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಮರ್ಶೆ

Karavali Film: ಟ್ರೇಲರ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದ (Karavali Cinema) ವಿವಾದ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ (Karvalai Released). ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 24 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ, ಮಹಾಬಲ, ಮಹಾವೀರ ಮತ್ತು ಆದಿಶೇಷ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಗೀತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ, ದೊಡ್ಡವರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಕಂಬಳ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವಿನ ಜಟಾಪಟಿ, ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟವನನ್ನೇ ಮುಗಿಸುವ ಕಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದು ಹೋದ ಹಸುವೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಾಯಕ ನಟನ ಸುತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮಹಾಬಲನ ಅಬ್ಬರ, ಮಹಾವೀರನ ವೀರತ್ವ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಧನಂಜಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, ಮಹಾವೀರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್.ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಾಬಲನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ, ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಥೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ದೈವಾರಾಧನೆ, ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದಮೇಲೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಂತಾಗುವುದಂತಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಭೂಮಿ ಎಂಬ ಹಸುವೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟಂತಹ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಧನಂಜಯನಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತ್ರದಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, ಸಿನಿಮಾದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರನಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಬಹುದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ
ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಮಿತ್ರ, ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ಮಹಾಬಲನಾಗಿ ಮಿಂಚಿರುವ ನಟ ಮಿತ್ರ ಅವರು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಹಾಬಲ ಶಾಂತರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಕಂಬಳದ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಸ್ಸೀಮರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟರಾಗಿರುವ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೂ, ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದೆ ಈ "ಮಹಾವೀರ" ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು..
ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಆದಿಶೇಷನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ, ತನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ, ಕಂಬಳ ಮಾಲೀಕನಾಗಿ ಮೋಸದಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷತನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಖಳನಾಯಕನಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ
ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಅದರ ಡೆಪ್ತ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಅನಿಸಿದರೂ, ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಬಳದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾವು ಮತ್ತು ಮಗುವೊಂದು ಜನಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಮಹಾಬಲನನ್ನು ಖಳನಾಯಕನ (ದೊಡ್ಡವರ) ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಚಪ್ಪಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಬಿಜಿಎಂ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೈ ಜುಂ ಅನ್ನುಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಮೋಷನ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವಂತೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಲೀಕರು ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಕಂಬಳದ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಈ "ಕರಾವಳಿ" ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.