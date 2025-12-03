English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸಮಂತಾ ಮೊದಲ ಪತಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯರಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ಪಡೆದ ಜೀವನಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ!

ಸಮಂತಾ ಮೊದಲ ಪತಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯರಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ಪಡೆದ ಜೀವನಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ!

Samantha: ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ಬಳಿಕ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಪಡೆದ ಜೀವನಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Dec 3, 2025, 08:00 PM IST
  • ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದನ
  • ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ಪಡೆದ ಜೀವನಾಂಶ ಎಷ್ಟು?
  • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು

Trending Photos

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
camera icon7
DA
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾಹ.. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon6
AMALA PAUL
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾಹ.. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್
camera icon5
Darshan big
ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
camera icon5
14 Carat Gold Jewellery
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
ಸಮಂತಾ ಮೊದಲ ಪತಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯರಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ಪಡೆದ ಜೀವನಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ!

Samantha alimony: ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು... ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಈಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು 4 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2021 ರಂದು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಿಸಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಏಕೆ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಾಗಚೈತನ್ಯ 2017 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭುಗೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಮಂತಾ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾದರು.

ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಶೋಭಿತಾ ಅವರನ್ನು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾಗೆ ದ್ರೋಹ!? ಮರುದಿನವೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್..! ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

SamanthaSamantha Rut PrabhuSamantha alimony

Trending News