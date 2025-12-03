ಸಮಂತಾ ಮೊದಲ ಪತಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯರಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ಪಡೆದ ಜೀವನಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ!

Samantha alimony: ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು... ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಈಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು 4 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2021 ರಂದು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಏಕೆ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಾಗಚೈತನ್ಯ 2017 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭುಗೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಮಂತಾ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾದರು.
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಶೋಭಿತಾ ಅವರನ್ನು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
