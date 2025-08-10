English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಮಂತಾಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ನಾಗಚೈತನ್ಯ?

Samantha: ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ಬಳಿಕ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಪಡೆದ ಜೀವನಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 10, 2025, 08:43 PM IST
  • ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದನ
  • ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ಪಡೆದ ಜೀವನಾಂಶ ಎಷ್ಟು?
  • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು

ಸಮಂತಾಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ನಾಗಚೈತನ್ಯ?
Samantha Naga Chaitanya

Samantha alimony: ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು... ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಈಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು 4 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2021 ರಂದು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಏಕೆ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಾಗಚೈತನ್ಯ 2017 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭುಗೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ..!

ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಮಂತಾ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾದರು.

ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಶೋಭಿತಾ ಅವರನ್ನು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟ ಧನುಷ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಲವ್..‌ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್!

SamanthaSamantha Rut PrabhuSamantha alimony

