/ರಾಮಾಯಣದ 78 ಕಂತುಗಳಿಂದ ದೂರದರ್ಶನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? ಆದಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!

Ramanand Sagar Ramayan: ರಾಮಾನಂದ ಸಾಗರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಬರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. 1987ರಿಂದ 1988ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ 78 ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ದೂರದರ್ಶನದ ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯ, ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 78 ಸಂಚಿಕೆಗಳ 'ರಾಮಾಯಣ' ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ದೂರದರ್ಶನವು ಒಟ್ಟು ₹25.75 ಕೋಟಿ (Gross Commercial Revenue) ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ 38 ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ ₹9.33 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ
ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಉತ್ತರದ ಪ್ರಕಾರ, 1987ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮೊದಲ 38 ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು ₹9.33 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ಈ ಆದಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 1990ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹25.75 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ?
ರಾಮಾಯಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹9 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 78 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಅಂದಾಜು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹7.02 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
550 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ
ರಾಮಾಯಣದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸುಮಾರು 550 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದಿನಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಸರಾಸರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹1.27 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ದಿನವಾರು ವೆಚ್ಚವಲ್ಲ; ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಏಕೆ?
ರಾಮಾಯಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನವೇ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಹಿನಿ ಆಗಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಅಥವಾ OTT ವೇದಿಕೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ರಾಮಾಯಣ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನುಭವವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
ಕಲಾವಿದರ ಪಾತ್ರವೂ ದೊಡ್ಡದು
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ನಟ-ನಟಿಯರು...
* ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ – ಶ್ರೀರಾಮ
* ದೀಪಿಕಾ ಚಿಖಲಿಯಾ – ಸೀತೆ
* ಸುನೀಲ್ ಲಹ್ರಿ – ಲಕ್ಷ್ಮಣ
* ಅರವಿಂದ್ ತ್ರಿವೇದಿ – ರಾವಣ
* ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ – ಹನುಮಂತ
ಈ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಇವರನ್ನ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಗೌರವಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳೂ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ
ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ದೂರದರ್ಶನದ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೂರದರ್ಶನದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ (Sponsored Programmes) ಮಾದರಿಗೂ ರಾಮಾಯಣವೇ ದಾರಿತೋರಿಸಿತು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ,
* ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ – ಸುಮಾರು ₹7.02 ಕೋಟಿ
* ದೂರದರ್ಶನದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯ – ₹25.75 ಕೋಟಿ
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಆಧರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 3.7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಾರ, ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೂ, ರಾಮಾಯಣವು ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು.
ನಟರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ?
ಅಧಿಕೃತ ವೇತನ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ,
* ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ – ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷ (₹51,000 / Episode)
* ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ – ಸುಮಾರು ₹35 ಲಕ್ಷ (₹45,000 / Episode)
* ಅರವಿಂದ್ ತ್ರಿವೇದಿ – ಸುಮಾರು ₹30 ಲಕ್ಷ (₹38,000 / Episode)
* ಸುನೀಲ್ ಲಹ್ರಿ – ಸುಮಾರು ₹25 ಲಕ್ಷ (₹32,000 / Episode)
* ದೀಪಿಕಾ ಚಿಖಲಿಯಾ – ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷ (₹25,600 / Episode)
ಈ ಮೊತ್ತಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲ; ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿವೆ.
ಇಂದಿನ OTT ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಪಾಠ
ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಮಾಯಣದ ಯಶಸ್ಸು ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ:
* ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
* ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
* ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಕಥೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
* ಸರಿಯಾದ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ.
* ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆಯೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ
ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೂರದರ್ಶನದ ₹25.75 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಮೊದಲ 38 ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಂದ ₹9.33 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ, ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಬಜೆಟ್, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವೆಚ್ಚ, ನಟರ ಸಂಭಾವನೆ ಮೊದಲಾದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.