English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಒನ್‌ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್‌ ರೋಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಟ.. ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಒನ್‌ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್‌ ರೋಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಟ.. ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಡ್‌ ರೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಜೀವನ ಎಂದು ನಂಬಿ ಈಗ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್.‌    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 16, 2026, 03:48 PM IST
  • ಹಿಂದಿಯ ವೆಬ್‌ ಸೀರೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪತಿ ನಟನೆ
  • ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಪಡೆಯೋ ಸಂಭಾವನೆ?
  • ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿಮೆ

Trending Photos

BBK12: ಗಿಲ್ಲಿ ಜತೆ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ.. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ!
camera icon5
BBK12: ಗಿಲ್ಲಿ ಜತೆ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ.. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ!
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌: ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯ?
camera icon5
Actor Jaggesh
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌: ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯ?
ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ..! ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡವರ ಪರ ಅಲ್ಲ
camera icon8
BBK 12
ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ..! ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡವರ ಪರ ಅಲ್ಲ
BBK12: ಧ್ರುವಂತ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!?‌ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
camera icon5
Rakshita Shetty Bigg Boss prank
BBK12: ಧ್ರುವಂತ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!?‌ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಒನ್‌ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್‌ ರೋಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಟ.. ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್‌ ರೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಟನಾದವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇಂತಹ ಸೈಡ್‌ ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪತಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಮಿಳು ನಟ 48ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪತಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪತಿ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ 1978 ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೇತುಪತಿ 1994ರಲ್ಲಿ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೂವಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದ ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪತಿ ಸೈಡ್‌ರೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಂ. ಕುಮಾರನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪುದುಪೆಟ್ಟೈ, ವೆನ್ನಿಲಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಕುಜು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ತೆನ್ಮೇರ್ಕು ಪರುವಕಾಟ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಇವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಬ್ರೇಕ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ತಡ ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ್, ಪಿಜ್ಜಾ, ನಡುವುಲ ಬೆಹಲ ಪಕ್ತಾ ಕಾಣೋಮ್, ವನ್ಮಾಮ್, ಪನ್ನೈಯಾರುಮ್ ಪದ್ಮಿನಿಯುಮ್, ರಮ್ಮಿ ಸೇರಿ ಹಲವಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆಯು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿಯ ವೆಬ್‌ ಸೀರೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸೈರಾ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೋಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು.. ರಿಟೈರ್ಡ್‌ ಔಟ್‌ನಿಂದಾದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಲೇಡಿ ಬ್ಯಾಟರ್!

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪತಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಜವಾನ್‌ ಮೂವಿಗೆ ಒಟ್ಟು 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪತಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯೂ 140 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಮಿಸ್‌ ಜಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಓಪನರ್‌.. ಶತಕದ ಮೇಲೆ ಶತಕ, ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್!‌

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vijay Sethupathi chargevijay sethupathi charge per movievijay sethupathi charge for bigg bossvijay sethupathi charge for maharaja

Trending News