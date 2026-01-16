ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಟನಾದವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇಂತಹ ಸೈಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಮಿಳು ನಟ 48ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ 1978 ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೇತುಪತಿ 1994ರಲ್ಲಿ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೂವಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಸೈಡ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಂ. ಕುಮಾರನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪುದುಪೆಟ್ಟೈ, ವೆನ್ನಿಲಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಕುಜು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ತೆನ್ಮೇರ್ಕು ಪರುವಕಾಟ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಇವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ತಡ ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ್, ಪಿಜ್ಜಾ, ನಡುವುಲ ಬೆಹಲ ಪಕ್ತಾ ಕಾಣೋಮ್, ವನ್ಮಾಮ್, ಪನ್ನೈಯಾರುಮ್ ಪದ್ಮಿನಿಯುಮ್, ರಮ್ಮಿ ಸೇರಿ ಹಲವಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಯು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿಯ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸೈರಾ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜವಾನ್ ಮೂವಿಗೆ ಒಟ್ಟು 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯೂ 140 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
