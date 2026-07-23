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ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ..? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ?

vijay Remuneration Jana Nayagan Movie: ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ಜನ ನಾಯಗನ್. ಇದು ನಾಯಕನಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ, ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಳಪತಿ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾದರೂ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಈಗ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 23, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:53 PM IST
ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ..? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ..? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ?
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