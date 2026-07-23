/ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ..? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ?

vijay Remuneration Jana Nayagan Movie: ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನನಾಯಗನ್'. ಈಗ, ಚಿತ್ರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 220 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಂದ 275 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಜಯ್ ಅವರ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಫಲತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ.. Sumne ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್. ವಿನೋದ್ ತಮ್ಮ 'ಜನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ತುಪಕಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿನೋದ್, ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ 13 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
'ಲಿಯೋ' ಮತ್ತು 'ಜೈಲರ್' ನಂತಹ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಅನಿರುದ್ಧ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
'ಜನ ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ನಟಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ 5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ 'ಅನಿಮಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ ಈ ನಟನಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಇತರ ನಟರಿಗೂ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ 5 ಕೋಟಿ ರೂ., ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂ., ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ನರೈನ್ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ 60 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ನಾಯಕನ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲುಕ್ಗೆ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.