ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ನವಿಲಿಗೆ ಅದರ ವಿಷ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ವಾ..? ಮಾಡುತ್ತೆ.. ಆದರೆ ಸಾಯಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Interesting facts : ಮಾನವನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾದ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ, ತಕ್ಷಣವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಂದು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ನವಿಲು. ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಂದು ಬದುಕಬಲ್ಲದು. ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ನವಿಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ...
ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಗರಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು, ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಬೇಟೆಗಾರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಲೂ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವಿಲು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ, ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನೂ ಕೊಂದು ತಿಂದ ನಂತರವೂ ನವಿಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನವಿಲು ಸರ್ವಭಕ್ಷಕ ಪಕ್ಷಿ. ಇದರರ್ಥ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ನವಿಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೀಟಗಳು, ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಅವು ಸಣ್ಣ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗಳಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಹ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ.. ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ವಿಷವು ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ವಿಷವು ನರಮಂಡಲ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಿದೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷವು ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ, ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಂತೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನವಿಲು ಹಾವನ್ನು ತಿಂದಾಗ, ವಿಷವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣುಗಳು ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುವೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ಆ ಗಾಯದ ಮೂಲಕ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನವಿಲಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)